С начала июля водители в Чуйской области совершили 807 нарушений ПДД

С 1 по 12 июля на территории Чуйской области сотрудники УОБДД в Чуйской области выявили 807 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

«59 водителей управляли машинами в состоянии алкогольного опьянении, шестеро нарушили правила тонировки, 227 превысили скоростной режим, 19 управляли транспортом без документов», — отметили в ведомстве.

116 автомашин были поставлены на штрафстоянку. УОБДД по ГУВД Чуйской области убедительно просит водителей не нарушать Правила дорожного движения.