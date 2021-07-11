Незаконная выдача паспортов. Задержан бывший глава департамента ГРС

В рамках уголовного дела о незаконной выдаче паспортов Кыргызстана гражданам Турции задержан бывший глава департамента ГРС. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

«Следственной службой в ходе расследования досудебного производства по факту злоупотребления служебным положением, выраженного в противоправных действиях посредством налаженных коррупционных схем по предоставлению гражданства Кыргызской Республики гражданам Турции, был задержан гражданин С.Д., ранее работавший в должности председателя департамента регистрации населения и актов гражданского состояния ГРС», — заявили в милиции.

Указывается также, что задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Расследование продолжается.

Ранее, напомним, началась проверка по выдаче паспорта Орхану Инанды. ГУВД столицы сообщило, что у директора МОУ «Сапат» имеется двойное гражданство. Он получил кыргызский паспорт в 2012 году.

В ходе расследования установлено, что в 2016-м под председательством комиссии по вопросам гражданства при президенте Кыргызской Республики (им на тот момент являлся Алмазбек Атамбаев. — Прим. 24.kg), которую возглавлял руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов, было принято незаконное решение о принятии в гражданство КР десяти граждан Турецкой Республики.

В том же 2016 году указом Алмазбека Атамбаева получили гражданство десять граждан Турции. Им были незаконно выданы паспорта.