Сын основателя компании «Альфа» покончил жизнь самоубийством

В ночь с 9 на 10 июля в VIP-городке «Ала-Арча-1» 18-летний парень покончил жизнь самоубийством.

По предварительной информации, он выстрелил себе в голову из травматического оружия марки «Сайга». Подробности в ГУВД Бишкека обещали сообщить позже.

Как стало известно, он и еще трое парней его возраста отдыхали в загородном доме. Парни играли с оружием, делали фотографии. Сообщают, что погибший говорил друзьям, что покончит с собой. Друзья советовали ему поставить оружие на место и даже несколько раз убеждались в том, что в магазине нет патронов. Но один патрон в магазине все же остался.

Известно, что погибший — сын основателя строительной компании «Альфа». 18-летний Д.А. и его друзья снимали дом в VIP-городке «Ала-Арча-1» и проживали там последние 7-8 месяцев.