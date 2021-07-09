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Сюжет: Приграничные конфликты

Перестрелка на границе. В Лейлекскую районную больницу пострадавшие не поступили

В Лейлекскую районную больницу не поступили пострадавшие в ходе перестрелки на кыргызско-таджикской границе. Об этом 24.kg сообщил координатор Минздрава в Баткене Арзыбек Борукеев.

По его словам, тело умершего пограничника тоже пока не передали бригаде скорой помощи.

«Пока медикам не передали тело. О пострадавших тоже нет информации. Бригада медиков дежурит в ближайшем к границе селе», — сказал он.

Ранее ГПС ГКНБ сообщил, что в результате вчерашней перестрелки на границе погиб 27-летний пограничник Хуснидин Хожиев.

Отметим, место перестрелки на границе находится приблизительно в 10 километрах от ближайшего населенного пункта. Туда можно добраться только пешком или на лошади.

Таджикские СМИ, ссылаясь на ГКНБ РТ, сообщили о двух пострадавших среди военных Кыргызстана. Эту информацию ГПС КР пока не подтверждает.

Напомним, вчера примерно в 17.00 на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между военнослужащими пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана.

По данным ПС ГКНБ КР, конный пограничный наряд был подвергнут внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана. Произошла перестрелка между военнослужащими.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200490/
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