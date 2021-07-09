Милиция просит помощи в опознании задержанной

Сотрудники ОВД Сокулукского района просят помощи в установлении личности задержанной ими за кражу женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«16 апреля в селе Новопокровка произошла кража. По подозрению в совершении преступления была задержана женщина без постоянного места жительства, которая представилась сотрудникам как А.М., 2001 года рождения. Документов, подтверждающих личность, у задержанной нет либо она отказывается их представлять», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Задержанная

Тех, кто что-либо знает о задержанной, в милиции просят обращаться по следующим телефонам: 0312607567, 0312453357, 0550336680.