В Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана 24.kg сообщили, что на данный момент обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы, где накануне произошла перестрелка, стабильная.

Уточняется, что ночью никаких происшествий зафиксировано не было. Жителей из ближних сел не эвакуировали.

Напомним, вчера примерно в 17.00 на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между военнослужащими пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана.

По данным ПС ГКНБ КР, конный пограничный наряд был подвергнут внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана. Произошла перестрелка между военнослужащими.

Информация по пострадавшим в ходе инцидента уточняется.