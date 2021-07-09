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Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Перестрелка на границе. Минувшая ночь прошла спокойно — Пограничная служба ГКНБ

В Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана 24.kg сообщили, что на данный момент обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы, где накануне произошла перестрелка, стабильная. 

Уточняется, что ночью никаких происшествий зафиксировано не было. Жителей из ближних сел не эвакуировали.  

Напомним, вчера примерно в 17.00 на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между военнослужащими пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана. 

По данным ПС ГКНБ КР, конный пограничный наряд был подвергнут внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана. Произошла перестрелка между военнослужащими.

Информация по пострадавшим в ходе инцидента уточняется.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200398/
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