В Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана 24.kg сообщили, что на данный момент обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы, где накануне произошла перестрелка, стабильная.
Уточняется, что ночью никаких происшествий зафиксировано не было. Жителей из ближних сел не эвакуировали.
Напомним, вчера примерно в 17.00 на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между военнослужащими пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана.
По данным ПС ГКНБ КР, конный пограничный наряд был подвергнут внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана. Произошла перестрелка между военнослужащими.
Информация по пострадавшим в ходе инцидента уточняется.