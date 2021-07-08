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Происшествия

В Джалал-Абаде 20-летний парень задержан за серию краж

За совершение серии краж в Джалал-Абаде задержан 20-летний парень. Об этом сообщила пресс-служба УВД города.

По ее данным, в милицию обратились четыре местных жителя. Они сообщили, что с 20 по 28 июня в их дома ночью проникли неизвестные и забрали деньги, сотовые телефоны и другие материальные ценности. Сумма причиненного ущерба составила 400 тысяч сомов.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 200 «Кража». Начато досудебное производство.

В качестве подозреваемого задержан Б.М., 2001 года рождения. Он скрывался в Оше. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200365/
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