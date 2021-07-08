Сезон пожаров. В селе Заречном Чуйской области сгорело сухотравье

В селе Заречном Чуйской области сгорело сухотравье. Об этом 24.kg сообщили читатели.

В МЧС 24.kg рассказали, что информация о том, что на открытой площади произошел пожар, поступила в 11.34. На место возгорания привлечен один пожарный расчет. В 12.20 огонь локализован и потушен.

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В МЧС отметили, что в жаркое время на открытых пространствах часто случаются возгорания. Так, за минувшие сутки в Бишкеке сгорело 960 квадратных метров открытой площади. Среди них 900 квадратных метров — это территория Ботанического сада на улице Ахунбаева.

В Чуйской области в прошедшую сутки сгорело больше 9 гектаров площади, из них 7 гектаров — это пшеничное поле.