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Происшествия

Сезон пожаров. В селе Заречном Чуйской области сгорело сухотравье

В селе Заречном Чуйской области сгорело сухотравье. Об этом 24.kg сообщили читатели.

В МЧС 24.kg рассказали, что информация о том, что на открытой площади произошел пожар, поступила в 11.34. На место возгорания привлечен один пожарный расчет. В 12.20 огонь локализован и потушен.

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В МЧС отметили, что в жаркое время на открытых пространствах часто случаются возгорания. Так, за минувшие сутки в Бишкеке сгорело 960 квадратных метров открытой площади. Среди них 900 квадратных метров — это территория Ботанического сада на улице Ахунбаева.

В Чуйской области в прошедшую сутки сгорело больше 9 гектаров площади, из них 7 гектаров — это пшеничное поле.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200318/
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