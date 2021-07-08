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Происшествия

Нападение на жительницу Санкт-Петербурга. Кыргызстанцев оправдали

Троих кыргызстанцев в Санкт-Петербурге, обвиняемых в разбойном нападении на жительницу города, оправдали. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

По ее данным, соответствующее решение вынес Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга 5 июля. Их оправдали за отсутствием в действиях состава преступления по инкриминируемому деянию. Кыргызстанцев отпустили из зала суда.

Отмечается, что граждане КР находились под стражей с февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что кыргызстанцы задержаны по подозрению в вооруженном нападении на женщину в Санкт-Петербурге.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200242/
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