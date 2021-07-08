Помог омбудсмен. Братьев Эмманнуила и Эммиля Шиян освободили из-под стражи

В Иссык-Атинском районе из-под стражи освободили братьев Шиян, приговоренных к 12 и 13 годам лишения свободы за покушение на убийство соседа. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена.

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По ее данным, представители омбудсмена взяли дело под контроль со второй инстанции (Чуйский областной суд).

В суд направляли письма с просьбой рассмотреть уголовное дело справедливо, объективно и беспристрастно, а также дать возможность адвокатам реализовать свои права на защиту всеми предусмотренными законом способами, в том числе провести экспертизу на состояние аффекта. Об этом также просил защитник обвиняемых, но ему постоянно отказывал следователь.

Суд удовлетворил заявленное ходатайство защиты. По результатам проведенной экспертизы подтвердилось, что обвиняемые находились в состоянии аффекта, что коренным образом повлияло на квалификацию преступления.

Они обвинялись в похищении 12-летнего Данила Браилкина. Решением Иссык-Атинского районного суда были приговорены к 12 и 13 годам лишения свободы за покушение на убийство.