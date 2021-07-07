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Происшествия

В своей резиденции застрелен президент Гаити Жовенель Моиз

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Клода Жозефа.

из интернета
Фото из интернета. Жовенель Моиз

По его данным, у главы государства огнестрельное ранение. Кроме того, в результате нападения ранена и первая леди Гаити.

Премьер-министр уверил, что принимаются все меры для того, чтобы гарантировать преемственность власти и защиту нации.

Это не первое покушение на Моиза, вступившего в должность президента в 2017 году. 17 октября 2018-го во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства и национального героя страны Жан-Жака Дессалина, Жовенель Моиз подвергся обстрелу. Президент серьезно не пострадал и был эвакуирован в безопасное место. Были ранены трое сотрудников охраны.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200209/
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