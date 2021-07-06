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Происшествия

Подозреваемых в краже приборов на 170 тысяч сомов задержали в Чуйской области

В Аламединском районе задержали подозреваемых в краже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в милицию обратился житель села Ленинское и рассказал, что в начале июля у него украли 34 клапана от дождевальной установки. Ущерб заявителю составил 170 тысяч сомов.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР. Правоохранители задержали двоих подозреваемых и доставили в следственную службу УВД Аламединского района. Установлено, что они причастны к девяти аналогичным фактам краж в районе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200054/
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