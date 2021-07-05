В Джалал-Абаде задержан подозреваемый в совершении серии краж

В Джалал-Абаде задержан 39-летний подозреваемый в совершении серии краж. Об этом сообщает УВД области.

По ее данным, в милицию обратились три гражданина. В заявлении они указали, что с 28 мая по 7 июня из предприятия, стоматологической клиники и сарая украли деньги, фотоаппарат, кухонную и строительную технику. Сумма ущерба составила 80 тысяч сомов.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 200 «Кража». Начато досудебное производство.

В качестве подозреваемого задержан житель Узгенского района Х.Ж., 1982 года рождения. По решению Джалал-Абадского горсуда задержанный заключен под стражу на два месяца. Ведется следствие.