В Алайском районе 38-летний мужчина похитил ребенка

В Оше по подозрению в похищении ребенка задержали 38-летнего мужчину. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

По их данным, 2 июля в дежурную часть поступила информация о пропаже девочки двух с половиной лет. При просмотре записей с камер наружного видеонаблюдения милиционеры установили, что девочку уводит мужчина.

Позже ребенка нашли и передали родным. Подозреваемый в похищении мужчина задержан. Им оказался неизвестный родственникам девочки человек, житель Алайского района Ошской области.

Причины похищения пока неизвестны. Девочке назначили экспертизы. Задержанного водворили в ИВС, ведется следствие.