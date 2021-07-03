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Происшествия

В Алайском районе 38-летний мужчина похитил ребенка

В Оше по подозрению в похищении ребенка задержали 38-летнего мужчину. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

По их данным, 2 июля в дежурную часть поступила информация о пропаже девочки двух с половиной лет. При просмотре записей с камер наружного видеонаблюдения милиционеры установили, что девочку уводит мужчина.

Позже ребенка нашли и передали родным. Подозреваемый в похищении мужчина задержан.  Им оказался неизвестный родственникам девочки человек, житель Алайского района Ошской области.

Причины похищения пока неизвестны. Девочке назначили экспертизы. Задержанного водворили в ИВС, ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199784/
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