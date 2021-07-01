Мошенники взяли $65 тысяч за прекращение уголовного дела. Их задержали в Бишкеке

В Бишкеке задержали двух подозреваемых в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 22 июня в милицию обратился горожанин и рассказал, что некие мужчины представились ему приближенными к руководству ГКНБ. Они пообещали решить вопрос об изменении меры пресечения одному из задержанных в СИЗО ГКНБ, а также помочь в прекращении уголовного дела. Подозреваемые взяли у заявителя $65 тысяч и скрылись.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

Правоохранители задержали двух подозреваемых. Октябрьский районный суд водворил их в СИЗО-1 Бишкека на два месяца.