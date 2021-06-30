Автомат, гранаты и взрывчатку нашли в гараже бишкекчанина

Автомат Калашникова, гранаты и взрывчатку изъяли у 59-летнего жителя Бишкека сотрудники СБНОН и ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Подозреваемый в незаконном обороте оружия и боеприпасов был пойман с поличным во время незаконной продажи стрелкового оружия — автомата АКС-74 с магазином и 30 патронами», — говорится в сообщении.

При обыске в гараже задержанного были обнаружены взрывчатка и гранаты.

«Изъяты тротиловые шашки (ТП-400, ТП-200) в количестве пять штук, детонирующий шнур, несколько запалов гранаты УЗРГМ, три единицы боевых гранат Ф-1, РГД-5, патроны от огнестрельного оружия, две зажигательные трубки», — уточнили в милиции.

Оружие и взрывчатые вещества отправлены на экспертизу. Продолжается досудебное расследование.