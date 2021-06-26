Неправильно переходят дорогу. За два дня в Бишкеке оштрафовали 140 горожан

В Бишкеке за два дня выявили 1 тысячу 776 нарушений ПДД. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, во время рейда «Пешеход» оштрафовали на 3 тысячи сомов 80 водителей, которые не пропускали граждан на пешеходной полосе.

Составили протоколы и на самих бишкекчан, переходящих дорогу в неположенных местах. 140 человек оштрафованы на 1 тысячу сомов каждый.

За управление авто в состоянии алкогольного опьянения зафиксировали 26 водителей, без водительских удостоверений — 32.