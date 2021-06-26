18:32
USD 84.66
EUR 101.11
RUB 1.17
Происшествия

Неправильно переходят дорогу. За два дня в Бишкеке оштрафовали 140 горожан

В Бишкеке за два дня выявили 1 тысячу 776 нарушений ПДД. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, во время рейда «Пешеход» оштрафовали на 3 тысячи сомов 80 водителей, которые не пропускали граждан на пешеходной полосе.

Составили протоколы и на самих бишкекчан, переходящих дорогу в неположенных местах. 140 человек оштрафованы на 1 тысячу сомов каждый.

За управление авто в состоянии алкогольного опьянения зафиксировали 26 водителей, без водительских удостоверений — 32.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199018/
просмотров: 329
Версия для печати
Материалы по теме
Продажа и хранение алкоголя. Предприниматели оштрафованы на 1,3 миллиона сомов
В УПСМ Бишкека рассказали подробности инцидента между инспектором и водителем
В Бишкеке произошел конфликт между сотрудником УПСМ и водителем
Начал задыхаться. В Бишкеке сотрудники УПСМ довезли ребенка до больницы
Аварий в Бишкеке становится больше. УПСМ начинает усиленные рейды после 20.00
В Бишкеке выявили 212 водителей с транзитными номерами, нарушивших ПДД
За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 124 нарушения Правил дорожного движения
Закрыты после 23.00. Как клубы и кафе соблюдают ограничения из-за COVID-19
Без шлемов и в наушниках. Как бишкекчане на колесах делят дороги и тротуары
В Бишкеке суд признал достоверной информацию журналиста о нарушениях ПДД
Популярные новости
Домогался и&nbsp;задушил. В&nbsp;Кемине 16-летнюю школьницу нашли убитой Домогался и задушил. В Кемине 16-летнюю школьницу нашли убитой
Стычка сотрудников ГКНБ и&nbsp;отдыхающих в&nbsp;Таласе. Стали известны подробности Стычка сотрудников ГКНБ и отдыхающих в Таласе. Стали известны подробности
Таджикские пограничники держат в&nbsp;заложниках дальнобойщика из&nbsp;Кыргызстана Таджикские пограничники держат в заложниках дальнобойщика из Кыргызстана
В&nbsp;УПСМ Бишкека рассказали подробности инцидента между инспектором и&nbsp;водителем В УПСМ Бишкека рассказали подробности инцидента между инспектором и водителем
Бизнес
Евро-2020: кто с&nbsp;кем сыграет в&nbsp;1/8&nbsp;финала? Смотрите в&nbsp;приложении O!TV Евро-2020: кто с кем сыграет в 1/8 финала? Смотрите в приложении O!TV
3&nbsp;в 1. Как сэкономить на&nbsp;мобильной связи, домашнем интернете и&nbsp;ТВ 3 в 1. Как сэкономить на мобильной связи, домашнем интернете и ТВ
Акция! VIP-номера бесплатно&nbsp;&mdash; в&nbsp;новом фирменном салоне MegaCom в&nbsp;Кемине Акция! VIP-номера бесплатно — в новом фирменном салоне MegaCom в Кемине
Joma&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой и&nbsp;любовью о&nbsp;спорте в&nbsp;Кыргызстане Joma — с заботой и любовью о спорте в Кыргызстане
26 июня, суббота
18:30
27 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет 27 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:02
Неправильно переходят дорогу. За два дня в Бишкеке оштрафовали 140 горожан
17:33
На границе с Афганистаном военнослужащие Таджикистана перешли на особый режим
17:09
Председателем Совета улемов стал Кочконбай Садиллаев
17:08
Женщине, убившей супруга во время семейной ссоры, назначен пробационный надзор