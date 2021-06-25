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Происшествия

Двое кыргызстанцев пытались вылететь из республики по чужим документам

Пограничная служба ГКНБ задержала двух кыргызстанцев, пытавшихся вылететь из республики по чужим документам. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, в пункте пропуска «Ош-аэропорт» пограничный наряд задержал 24-летнего гражданина Кыргызстана, который пытался вылететь в Россию рейсом Ош — Пермь по паспорту своего брата-близнеца.

«Пограничник обнаружил едва видимые различия в фотографии одного близнеца и во внешности другого», — отметили в пресс-центре.

Второе задержание произошло в международном аэропорту «Манас». При оформлении рейса Бишкек — Стамбул 35-летняя гражданка предъявила пограничному наряду заграничный паспорт своей сестры.

«Пограничники также выявили несоответствие внешности предъявительницы документа с фотографией в паспорте. Выяснилось, что она была депортирована из Турции и поэтому использовала паспорт своей сестры для вылета в эту страну», — проинформировали редакцию.

После составления документов задержанные переданы сотрудникам территориальных подразделений ГКНБ КР для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198929/
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