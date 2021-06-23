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Происшествия

В Аксыйском районе спустя месяц нашли тело упавшего в реку ребенка

Спасатели МЧС в Аксыйском районе нашли тело 11-летнего мальчика, который месяц назад упал в реку вместе с лошадью. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

«22 июня в ходе поисковых работ около 18.00 спасатели Аксыйского районного управления по чрезвычайным ситуациям обнаружили тело без вести пропавшего. Его нашли в 4-5 километрах от того места, где он упал в воду. Тело ребенка вынесли из воды и передали родственникам», — проинформировали редакцию.

Напомним, 24 мая 11-летний школьник, перегонявший скот на пастбище Турдук близ села Кара-Суу, вместе с лошадью упал с моста в реку. Его поисками все это время занимались спасатели МЧС и сотрудники милиции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198594/
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