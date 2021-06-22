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В Россию из Кыргызстана пытались незаконно провезти 20 тонн черешни

В Новосибирскую область из Кыргызстана и Казахстана пытались незаконно провезти 58 тонн фруктов и овощей. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По его данным, при фитосанитарном контроле выявили, что продукция высокого риска перевозилась с нарушениями требований законодательства. На упаковках с кыргызстанской черешней (20,5 тонны) и казахстанским репчатым луком весом 20 тонн частично отсутствовали маркировки, которые должны содержать информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере.

11,47 тонны персиков и 6,14 тонны нектарина узбекистанского происхождения везли без копий фитосанитарного сертификата (ФСС) государства происхождения.

Ввоз партий на территорию России запретили. Грузы возвращены соответствующим отправителям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198479/
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