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Происшествия

Пьяный мужчина ворвался в мечеть с оружием и пригрозил расправой молящимся

В Чуйской области пьяный мужчина ворвался в мечеть с оружием и пригрозил расправой молящимся. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в милицию с заявлением обратился 50-летний местный житель М.М. Он заявил, что 15 июня примерно в 21.00 неизвестный мужчина в нетрезвом состоянии зашел в мечеть, расположенную в одном из сел Чуйского района, и, использовав огнестрельное оружие, пригрозил расправой молящимся.

Приставив пистолет ко лбу М.М., он пригрозил убийством, после произвел два выстрела в стену и скрылся.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 266 «Хулиганство» УК КР. В результате следственно-оперативных мероприятий установлен и доставлен в ОВД района 63-летний А.А. уроженец Чуйской области.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. Изъятое оружие

В ходе проведения необходимых следственных мероприятий изъяты травматический пистолет с шестью патронами в магазине, две гильзы с двумя резиновыми пулями в пластиковом футляре, магазин с заряженной пулей мелкокалиберного ружья и упаковка с 20 патронами от травматического оружия.

По факту назначены необходимые экспертизы.

Досудебное производство продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198176/
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