В Бишкеке задержали члена ОПГ, подозреваемого в мошенничестве на несколько миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в конце мая в органы внутренних дел обратилась жительница Араванского района. Она заявила, что некий мужчина, войдя в доверие, обманным путем забрал у нее $18 тысяч. Когда женщина потребовала вернуть долг, он стал придумывать разные причины, запугивать ее и отправлять к ней представителей криминального мира.

В июне в милицию обратилась другая жительница Араванского района и сообщила, что в 2017 году некий гражданин, войдя в доверие, забрал более миллиона сомов. С тех пор мужчина под разными предлогами избегает встреч и возвращать деньги не собирается.

Обе заявительницы просили принять законные меры в отношении одного и того же человека.

В качестве подозреваемого в Бишкеке задержан и доставлен в следственные органы гражданин А.С., 1986 года рождения, ранее судимый, состоящий на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки. В тот же день его водворили в ИВС ГУВД столицы.

Фото МВД. Подозреваемый

Отмечается, что А.С. ранее привлекался к уголовной ответственности по восьми эпизодам мошеннических действий по статье 166 УК КР (прежней редакции).

В 2019 году Ошским городским судом был осужден, суд назначил пробационный надзор. Однако осужденный материальный ущерб потерпевшим во время испытательного срока так и не выплатил.

В феврале 2020 года сменил имя и получил новые документы.

Решением Первомайского районного суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются следственные действия.