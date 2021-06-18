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Происшествия

Бишкекская милиция просит помочь опознать труп мужчины. Осторожно, фото!

Правоохранительные органы Бишкека просят помочь опознать труп мужчины, найденный 29 апреля в реке Ала-Арча. Об этом сообщили в УВД Ленинского района столицы.

По его данным, примерный возраст мужчины 55-55 лет. Признаков насильственной смерти нет.

Приметы: рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, прямой нос, лицо овальное, волосы черные с проседью, брови прямые, уши прилегающие.

Был одет в темную клетчатую кепку, белую кофту, белые брюки, серые и черные носки, синие шлепки.

Тех, кто владеет любой информацией о личности найденного, в милиции просят звонить по номерам: 0312352605, 0705450553, 0551088330, 0553102465.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198066/
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