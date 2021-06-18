Внимание, розыск! Милиция не может найти 21-летнюю бишкекчанку Калию Калееву

УВД Ленинского района Бишкека разыскивает 21-летнюю Калию Калееву, которая 19 сентября 2020 года вышла из дома в жилмассиве «Ала-Тоо» и исчезла. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Приметы разыскиваемой: рост примерно 173-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие, нос прямой. Была одета по сезону», — говорится в ориентировке.

Фото пресс-службы Ленинского РУВД Бишкека. Калия Калеева

Тех, кто что-либо знает о разыскиваемой, в милиции просят обращаться по следующим телефонам: 0312352605, 0312444457, 0312352632, 0553102465, 0703401600,0705450-553, 0553102880 и 102.