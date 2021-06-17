Задержан соучастник разбоя, в марте совершенного в одном из микрорайонов Бишкека

Оперативники 3-го управления СКМ МВД задержали одного из участников разбойного нападения, 28 марта совершенного в бишкекском микрорайоне «Асанбай». Об этом сообщает пресс-служба МВД. Двое его подельников были задержаны спустя три дня после совершения преступления.

«В марте в УВД Октябрьского района Бишкека с заявлением обратился двадцатилетний житель столицы. По его словам, в ночь на 28 марта в районе микрорайона «Асанбай» неизвестные прижали к обочине и остановили его машину Hyundai, после чего силой увезли вместе с пассажиром и незаконно удерживали. Злоумышленники, угрожая ножом, заставили потерпевшего заложить в ломбард за $2 тысячи принадлежащий ему автомобиль, после чего скрылись», — напомнили обстоятельства дела в МВД.

Фото пресс-службы МВД. Задержанный.

31 марта милиционерам удалось задержать двух участников нападения. Ими оказались житель столичной новостройки и житель Сокулукского района. Накануне оперативниками был задержан их 25-летний подельник. Работа по задержанию остальных соучастников преступления продолжается.