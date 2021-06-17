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Происшествия

В Нарыне 50-летний мужчина убил невестку и покончил с собой

В Нарыне 50-летний мужчина убил невестку и покончил с собой. Об этом 24.kg рассказали в УВД Нарынской области.

По его данным, 16 июня примерно в 6.30 в дежурную часть Ат-Башинского РОВД поступила информация о том, что на участке «Дамбы» недалеко от леса повесился мужчина.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Прибывшая на место оперативно-следственная группа нашла труп повешенного местного жителя Е.К., 1971 года рождения.

При осмотре тела погибшего выявлены порезы острым предметом на внутренней части кисти рук.

На место происшествия вызван брат Е.К. Он сообщил, что накануне супруга погибшего заявила милиции о пропаже мужа.

Отмечается, что в тот же день в 500 метрах от места, где повесился Е.К., нашли труп женщины. Погибшей оказалась местная жительница К.Н., 1983 года рождения. На ее теле зафиксированы следы насильственной смерти.

По предварительной информации, женщину убил Е.К., ее деверь. Он ударил женщину камнем по голове и пронзил острым предметом. После совершил суицид.

В рамках досудебного производства назначены соответствующие экспертизы, допрошены свидетели. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198016/
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