В аварии в Санкт-Петербурге пострадал кыргызстанец. Его пассажирка погибла

Накануне в Санкт-Петербурге (Россия) столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщает сайт «Мойка78».

По его данным, в ДТП с участием такси и грузовика погибла 26-летняя девушка — пассажирка легкового автомобиля.

По предварительной информации, водитель такси — 25-летний гражданин Кыргызстана — на Renault Logan ехал в крайней правой полосе по проспекту Непокоренных. Он вывернул на среднюю полосу, машина врезалась в Hyundai, за рулем которой сидела девушка.

Иномарка Hyundai отрикошетила в крайнюю левую сторону в BMW и Subaru. Таксиста же отвернуло в крайнюю правую полосу в самосвал Scania. Пассажирка сидела на заднем сидении и, по всей видимости, не была пристегнута. Девушку выкинуло вперед, она погибла. Водителя же забрал реанимобиль, он был в шоке, но мог ходить. Остальные не пострадали.

Проводится проверка.