В Бишкеке члены ОПГ вывезли мужчину в горы, избили и обокрали

Жителя Бишкека вывезли в горы, избили и обокрали. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в милицию с заявлением обратился горожанин. Мужчина рассказал, что в начале июня на улице Боконбаева неизвестные, угрожая ему, силой посадили в машину черного цвета и вывезли в сторону гор. В безлюдном месте злоумышленники избили потерпевшего и отобрали деньги и сотовый телефон.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, было начато досудебное расследование по статьям 202 «Разбой» и 170 «Похищение человека» УК КР.

По подозрению в совершения преступления задержан С.К., 1983 года рождения, уроженец Джумгальского района Нарынской области, ранее судимый за тяжкие преступления, состоит на оперативном учете МВД как активный член организованной преступной группировки, имеет в криминальной среде статус «смотрящего».

Второй задержанный У.Ч., 1983 года рождения, также ранее судим, является уроженцем Иссык-Кульской области.

Решением суда в отношении обоих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время ведется досудебное расследование.