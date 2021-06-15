20:47
USD 84.71
EUR 102.58
RUB 1.17
Происшествия

В Бишкеке члены ОПГ вывезли мужчину в горы, избили и обокрали

Жителя Бишкека вывезли в горы, избили и обокрали. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в милицию с заявлением обратился горожанин. Мужчина рассказал, что в начале июня на улице Боконбаева неизвестные, угрожая ему, силой посадили в машину черного цвета и вывезли в сторону гор. В безлюдном месте злоумышленники избили потерпевшего и отобрали деньги и сотовый телефон.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, было начато досудебное расследование по статьям 202 «Разбой» и 170 «Похищение человека» УК КР.

По подозрению в совершения преступления задержан С.К., 1983 года рождения, уроженец Джумгальского района Нарынской области, ранее судимый за тяжкие преступления, состоит на оперативном учете МВД как активный член организованной преступной группировки, имеет в криминальной среде статус «смотрящего».

Второй задержанный У.Ч., 1983 года рождения, также ранее судим, является уроженцем Иссык-Кульской области.

Решением суда в отношении обоих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время ведется досудебное расследование.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197704/
просмотров: 622
Версия для печати
Материалы по теме
Трое членов ОПГ избили жителя Ошской области. Их задержали
Подозреваемого в мошенничестве члена ОПГ задержали в Бишкеке
В Бишкеке задержаны подозреваемые в вымогательстве, один из них — член ОПГ
На жителя Таласа напали с ножом. Один из подозреваемых — член ОПГ
Подозреваемого в мошенничестве члена ОПГ задержали в городе Ош
Отказывались платить «дань». Члены ОПГ избивали бизнесменов в Джалал-Абаде
В Ошской области за мошенничество задержали члена ОПГ
В Бишкеке задержан член ОПГ, совершивший преступление в 2016 году
В Чуйской области пресекли поставку наркотиков. Задержали члена ОПГ
В Аламединском районе задержали члена ОПГ, подозреваемого в мошенничестве
Популярные новости
В&nbsp;больницу доставлен мужчина без сознания. Помогите опознать, может, его ищут В больницу доставлен мужчина без сознания. Помогите опознать, может, его ищут
У&nbsp;депутата Торобая Зулпукарова нашли поддельный диплом У депутата Торобая Зулпукарова нашли поддельный диплом
В&nbsp;озере Иссык-Куль утонули отец и&nbsp;дочь В озере Иссык-Куль утонули отец и дочь
ГКНБ выявил налаженную схему ввоза контрабандных автомашин из&nbsp;Абхазии ГКНБ выявил налаженную схему ввоза контрабандных автомашин из Абхазии
Бизнес
Оплачивайте с&nbsp;баланса телефона более 500 услуг и&nbsp;сервисов в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте с баланса телефона более 500 услуг и сервисов в приложении MegaPay
BTB Online от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; максимум пользы и&nbsp;экономия времени BTB Online от «Бай Тушума» — максимум пользы и экономия времени
Кубок &laquo;Банка КЫРГЫЗСТАН&raquo; по&nbsp;мини-футболу нашел своих чемпионов Кубок «Банка КЫРГЫЗСТАН» по мини-футболу нашел своих чемпионов
&laquo;Керемет Банк&raquo; подарил любимому Бишкеку саженцы в&nbsp;год 30-летия независимости&nbsp;КР «Керемет Банк» подарил любимому Бишкеку саженцы в год 30-летия независимости КР
15 июня, вторник
20:39
Пробки из-за вырытой ямы по улице Панфилова в Бишкеке. Стройкомпанию оштрафовали Пробки из-за вырытой ямы по улице Панфилова в Бишкеке....
20:17
При строительстве социальных объектов в Кара-Суйском районе выявили нарушения
20:02
Девушки взяли Lexus в аренду и сдали в ломбард. Владелец заплатил $7 тысяч 700
19:51
В Бишкеке оправдали обвиняемых в пытках милиционеров
19:44
В Нацэнергохолдинге сменилось руководство