Приближенного лидера ОПГ по прозвищу Дженго задержали за вымогательство

В Оше сотрудники ГКНБ по подозрению в вымогательстве задержали одного из участников ОПГ Кадырбека Досонова, также известного как Дженго. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Установлено, что 18 мая члены ОПГ Досонова во главе с Т.И.М. на трех автомашинах насильно вывезли гражданина КР на окраину южной столицы, запугивая его огнестрельным оружием. Применив физическую силу, они отобрали у потерпевшего автомашину Mercedes-Benz и потребовали 300 тысяч сомов для «общаковской кассы». Среди участвовавших в избиении потерпевшего присутствовал Р.у.А. — личный водитель Досонова, который в свою очередь дополнительно потребовал $1 тысячу», — говорится в сообщении.

Фото пресс-центра ГКНБ. Задержанный

Задержанный Т.И.М. водворен в СИЗО ГКНБ по Ошу и Ошской области. Расследование продолжается.

Напомним, в начале февраля Кадырбек Досонов сам явился в ГКНБ южной столицы, после чего его задержали. Решением Первомайского районного суда Бишкека он был взят под стражу. Адвокат Назгуль Суйунбаева сообщала, что ее подзащитного сильно избили при этапировании из аэропорта «Манас» в здание ГКНБ. Кадырбека Досонова обвиняют в незаконном захвате земельного участка, а также в отмывании преступных доходов.