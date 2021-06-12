13:09
USD 84.57
EUR 102.88
RUB 1.18
Происшествия

Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 19-летний Азиз Суйналиев

В Бишкеке пропал 19-летний Азиз Суйналиев. Об этом сообщили в Совете общественной безопасности.

Совета общественной безопасности
Фото Совета общественной безопасности. В Бишкеке пропал 19-летний Азиз Суйналиев

По его данным, парень вышел из дома в 8-м микрорайоне 9 июня примерно в 8.30 и не вернулся до сих пор.

Был одет в синие джинсы, футболку светло-коричневого цвета с изображением города без надписи, черные сетчатые кроссовки.

Приметы: рост 175 сантиметров, вес 50 килограммов, худощавого телосложения. Страдает легкой формой слабоумия и может нуждаться в медпомощи.

Тех, кто что-либо знает о разыскиваемом, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0555230490, 0755074720.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197449/
просмотров: 515
Версия для печати
Материалы по теме
Внимание, розыск! В Токмаке пропала 15-летняя Сезим Сталбекова
Внимание, розыск! Без вести пропал 18-летний Русланбек уулу Миржан
Внимание, розыск! Милиция два года не может найти 48-летнего Урмата Калдаева
МВД: Поиски кыргызстанца Орхана Инанды продолжаются в усиленном режиме
$1 миллион за информацию об Орхане Инанды — инициатива выпускников «Сапата»
$1 миллион за информацию о местонахождении Орхана Инанды — фейк
Внимание, розыск! В Сокулукском районе пропала несовершеннолетняя
На Старой площади Бишкека митинг. Сторонники вышли поддержать Орхана Инанды
По факту исчезновения Орхана Инанды возбуждено уголовное дело
Исчезновение Орхана Инанды. У посольства Турции в Бишкеке вновь митингуют
Популярные новости
Задержание экс-начальника управления ГКНБ. Стали известны подробности дела Задержание экс-начальника управления ГКНБ. Стали известны подробности дела
Мелис Турганбаев рассказал о&nbsp;встрече с&nbsp;экс-главой &laquo;Сапата&raquo; Орханом Инанды Мелис Турганбаев рассказал о встрече с экс-главой «Сапата» Орханом Инанды
Президента АУЦА Эндрю Качинса задержат при попытке выезда из&nbsp;страны Президента АУЦА Эндрю Качинса задержат при попытке выезда из страны
В&nbsp;озере Иссык-Куль утонули отец и&nbsp;дочь В озере Иссык-Куль утонули отец и дочь
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; подарил любимому Бишкеку саженцы в&nbsp;год 30-летия независимости&nbsp;КР «Керемет Банк» подарил любимому Бишкеку саженцы в год 30-летия независимости КР
Евро-2020: прямые трансляции в&nbsp;O!TV, расписание матчей в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Евро-2020: прямые трансляции в O!TV, расписание матчей в «Мой О!»
Деятельность &laquo;Кумтора&raquo; находится под юрисдикцией Кыргызстана Деятельность «Кумтора» находится под юрисдикцией Кыргызстана
Сотрудники MegaCom сдали более 24&nbsp;литров донорской крови Сотрудники MegaCom сдали более 24 литров донорской крови
12 июня, суббота
13:00
Пассивный доход. Как получать деньги не работая Пассивный доход. Как получать деньги не работая
12:41
В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве на 340 тысяч сомов
12:29
В Ошской области пресекли незаконную деятельность майнинг-фермы
12:22
На фестивале уличного искусства в Томске работу кыргызстанца попросили закрасить
12:01
Актер Марат Амираев вновь представляет в Бишкеке монодраму «Пугачев. Рождение»