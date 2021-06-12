Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 19-летний Азиз Суйналиев

В Бишкеке пропал 19-летний Азиз Суйналиев. Об этом сообщили в Совете общественной безопасности.

Фото Совета общественной безопасности. В Бишкеке пропал 19-летний Азиз Суйналиев

По его данным, парень вышел из дома в 8-м микрорайоне 9 июня примерно в 8.30 и не вернулся до сих пор.

Был одет в синие джинсы, футболку светло-коричневого цвета с изображением города без надписи, черные сетчатые кроссовки.

Приметы: рост 175 сантиметров, вес 50 килограммов, худощавого телосложения. Страдает легкой формой слабоумия и может нуждаться в медпомощи.

Тех, кто что-либо знает о разыскиваемом, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0555230490, 0755074720.