В Бишкеке неизвестные расстреляли собак на территории частной стройки на пересечении улиц Токтогула и Исанова. Об этом 24.kg сообщили в объединении зоозащитников Straydogs.kg.

«Это произошло накануне утром на территории строящегося объекта Borsan Construction. Трое мужчин расстреляли собак, которые жили там уже года два, и увезли их туши в неизвестном направлении. Номер машины есть. Все есть! Нужно только расследовать», — сказали в объединении.

Зоозащитники потребовали от мэрии столицы объяснений. Они также просят милицию выяснить, на каком основании частные лица стреляют из огнестрельного оружия в центре города.

Напомним, в начале февраля муниципалитет Бишкека заявил о введении в столице месячного моратория на отстрел бездомных животных. Власти города также выразили готовность к сотрудничеству с зоозащитниками для решения проблемы. Однако ситуация с отстрелом животных так и не изменилась.