В Бишкеке жители возмущены отстрелом собак в жилом районе

Сегодня утром в микрорайоне «Восток-5» в Бишкеке произошел отстрел собак прямо в жилом квартале, рядом со школой, где находились дети и взрослые. Об этом 24.kg сообщили местные жители.
По их словам, часть животных имела хозяев. Дети и взрослые с близлежащих домов с ужасом наблюдали, как щенок бился в предсмертных муках.
«Кто дал право стрелять в населенном пункте? Кто ответит, если пострадают дети? Под видом «регулирования» действуют так называемые «самострелы», демонстрируя жестокость и полную безнаказанность. Это опасно, незаконно и недопустимо», — возмущаются бишкекчане.
«Животные нуждаются в защите, а не в расстреле. Убийства на глазах у людей — это варварство и психологическое насилие», — отмечают горожане.
Активисты требуют провести разбирательство и опубликовать результаты, чтобы подобные инциденты больше не повторялись.
Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.