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Задержанная кыргызстанка Махбурат Эмилбаева в Москве предстанет перед судом

Кыргызстанка Махбурат Эмилбаева, которую снова задержали в Москве и доставили в полицейский участок, предстанет перед судом. Об этом 24.kg сообщили в посольстве Кыргызстана в России.

По его данным, ее задержали на 48 часов, потом доставят в суд для повторного рассмотрения дела.

Отмечается, что вчера в одном из районных судов Москвы должен был состояться процесс об административном нарушении со стороны кыргызстанки. Однако из-за отсутствия достаточных доказательств по данному делу слушания не состоялись. Судья вернула дело в отдел полиции Хамовников для устранения недостатков.

Что инкриминируют Махбурат Эмилбаевой, работающей в одном из салонов красоты, не уточняется.

Ранее сообщалось, что кыргызстанку в Москве похитили полицейские 9 июня в 21.00. До этого, 2 июня, участковый запугивал девушку депортацией, таскал за волосы. Позже в посольстве Кыргызстана в России сказали, что вопрос находится под их контролем и женщину отпустили.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197244/
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