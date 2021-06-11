Кыргызстанка в России оставила троих детей без присмотра. Подробности

Кыргызстанку в Санкт-Петербурге, оставившую троих несовершеннолетних детей без присмотра, отпустили из полиции. Об этом 24.kg сообщили в посольстве Кыргызстана в России.

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По его данным, 22-летняя девушка воспитывает детей одна, работает поваром в столовой.

Несовершеннолетних обнаружили соседи, вызвали скорую помощь и обратились в правоохранительные органы. Сотрудники полиции нашли мать детей, составили протокол о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и отпустили. Дело находится в производстве отдела опеки и попечительства.

Сейчас годовалый мальчик находится в Детской городской клинической больнице № 5 Санкт-Петербурга, другой трехлетний сын и четырехлетняя дочь кыргызстанки — в Детской городской клинической больнице № 3, где получают квалифицированную медицинскую помощь.

После выписки из больницы будет решаться вопрос о передаче несовершеннолетних матери.

«Гражданка планирует уехать в Кыргызстан, как только решится вопрос с детьми. Канцелярия посольства в оперативном порядке оформит все необходимые проездные документы на возвращение, а также рассмотрим вопрос по сбору финансовой помощи через диаспоральные структуры Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Ранее российские СМИ писали о том, что в Санкт-Петербурге на цокольном этаже дома по адресу: Рижский проспект, 44, нашли двух братьев и сестру. Уточняется, что дети долгое время оставались без присмотра. Обыскав дом, правоохранительные органы обнаружили их мать. Ею оказалась 22-летняя кыргызстанка.