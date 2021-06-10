Внимание, розыск! В Токмаке пропала 15-летняя Сезим Сталбекова

В Токмаке пропала 15-летняя Сезим Сталбекова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Фото ГУВД Чуйской области. В Токмаке пропала 15-летняя Сезим Сталбекова

По ее данным, она вышла из дома на улице Трясина 31 мая и не вернулась до сих пор.

Приметы: рост 150-155 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, длинные коричневые волосы. Была одета в черную футболку, джинсы молочного цвета, черно-белые кроссовки.

Тех, кто что-либо знает о разыскиваемой, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0312430127, 0312438885, 0312607363, 0313863102, 0501900065, 0551102753.