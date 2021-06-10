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Кыргызстанку в Москве Махбурат Эмилбаеву снова задержали и доставили в участок

Кыргызстанку в Москве Махбурат Эмилбаеву снова задержали и доставили в полицейский участок. Об этом сообщают правозащитники.

По их словам, накануне паспорт и личные вещи женщины отобрали люди в гражданской форме. «В полицейском участке Махбурат не кормили, не поили. Она чувствовала себя очень плохо, в связи с чем вызвали скорую помощь, которая рекомендовала обратиться к врачу. В районе 17.00 прибыл юрист посольства Кыргызстана и проконсультировал ее. После получения определения суда девушку забрали в участок, не прокомментировав ничего. Кроме представителя посольства никого к ней не пускают», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что кыргызстанку в Москве похитили полицейские вчера в 21.00. До этого, 2 июня, участковый запугивал девушку депортацией, таскал за волосы. Позже в посольстве Кыргызстана в России сказали, что вопрос находится под их контролем и женщину отпустили.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197087/
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