Кыргызстанку в Москве Махбурат Эмилбаеву снова задержали и доставили в участок

Кыргызстанку в Москве Махбурат Эмилбаеву снова задержали и доставили в полицейский участок. Об этом сообщают правозащитники.

По их словам, накануне паспорт и личные вещи женщины отобрали люди в гражданской форме. «В полицейском участке Махбурат не кормили, не поили. Она чувствовала себя очень плохо, в связи с чем вызвали скорую помощь, которая рекомендовала обратиться к врачу. В районе 17.00 прибыл юрист посольства Кыргызстана и проконсультировал ее. После получения определения суда девушку забрали в участок, не прокомментировав ничего. Кроме представителя посольства никого к ней не пускают», — говорится в сообщении.