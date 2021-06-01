Незаконная выдача земли. Участок за 3,6 миллиона прокуратура вернула государству

Прокуратура Оша возвратила в муниципальную собственность земельный участок стоимостью 3 миллиона 660 тысяч 900 сомов, переданный в частные руки. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Установлено, что 18 сентября 2008 года муниципалитет южной столицы принял незаконное постановление о предоставлении в частную собственность гражданину А.С. земельного участка по улице Курманджан Датки № 262/а общей площадью 154 квадратных метра, принадлежавшего Ошскому государственному университету.

Городское управление регистрации прав на недвижимое имущество выдало госакт о праве частной собственности.

По результатам судебных рассмотрений исковые заявления прокуратуры о признании недействительными правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов полностью удовлетворили.