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Происшествия

Незаконная выдача земли. Участок за 3,6 миллиона прокуратура вернула государству

Прокуратура Оша возвратила в муниципальную собственность земельный участок стоимостью 3 миллиона 660 тысяч 900 сомов, переданный в частные руки. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Установлено, что 18 сентября 2008 года муниципалитет южной столицы принял незаконное постановление о предоставлении в частную собственность гражданину А.С. земельного участка по улице Курманджан Датки № 262/а общей площадью 154 квадратных метра, принадлежавшего Ошскому государственному университету.

Городское управление регистрации прав на недвижимое имущество выдало госакт о праве частной собственности.

По результатам судебных рассмотрений исковые заявления прокуратуры о признании недействительными правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов полностью удовлетворили.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/195889/
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