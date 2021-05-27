Смертельное ДТП на Суусамыре. 22-летний водитель грузовика находится в больнице

Единственный выживший в ДТП, накануне произошедшем в Суусамырской долине, — 22-летний водитель грузовика MAN. С различными травмами его госпитализировали в Жайылскую районную больницу. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

«По факту ДТП ведется следствие. Случившееся зарегистрировано в ЕРПП по статье 297 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации автомототранспортных средств) УК КР. Для установления всех обстоятельств аварии назначены необходимые экспертизы», — рассказали редакции.

Фото пресс-службы МЧС. Место аварии

Напомним, авария на 170-м километре автодороги Бишкек — Ош произошла накануне утром. Столкнулись грузовая машина MAN и Toyota Camry. Среди погибших двое мужчин, две женщины и ребенок.