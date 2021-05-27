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Происшествия

За разжигание межнациональной розни задержан житель Иссык-Атинского района

В Иссык-Атинском районе задержали подозреваемого, отправившего сообщение местному жителю с признаками межнациональной розни. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в марте 2019 года выявили факт угроз жителю села Милянфан с неизвестного номера.

По заключению судебно-лингвистической экспертизы, в сообщениях содержатся действия, направленные на разжигание и возбуждение межнациональной розни, а также на пропаганду неполноценности граждан по признаку их национальной принадлежности.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 313 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межнациональной вражды» УК КР.

Подозреваемого Ч.Э. задержали накануне и водворили в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/195351/
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