Землю под строительство дипгородка в Бишкеке выдали незаконно 24 года назад

Прокуратура выявила коррупционную схему при оформлении государственных актов о праве частной собственности на земельные участки, расположенные в юго-западной части Бишкека, общей площадью 3,80 гектара. Об этом сообщили в надзорном органе.

Установлено, что 8 декабря 1997 года при содействии МИД постановлением мэрии столицы директору ОсОО «Б.К.Р.», который одновременно являлся почетным консулом иностранного государства в Кыргызстане, предоставлен в пользование на условиях договора аренды земельный участок площадью 6,8 гектара под строительство резиденции.

Однако бывший начальник Бишкекского городского управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество М.Т. и другие должностные лица данного ведомства вошли в преступный сговор с директором ОсОО, незаконно оформили и выдали госакты о праве частной собственности на четыре земельных участка общей площадью 3,80 гектара. Их рыночная стоимость составляет более 800 миллионов сомов.

Кроме того, на сегодняшний день резиденция даже не спроектирована.

Материалы дела зарегистрированы в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 319 «Коррупция» УК КР.