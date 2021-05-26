Проникал в дома, воровал деньги и золото. Подозреваемого в кражах задержали

В Токмаке задержали подозреваемого в совершении нескольких краж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Фото ГУВД Чуйской области. В Токмаке задержали подозреваемого в совершении нескольких краж

По ее данным, в милицию поступило несколько заявлений от жителей города. Они рассказали, что в их дома проникали неизвестные и воровали бытовую технику, деньги и золото. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР.

Правоохранители задержали 24-летнего Ж.И. Установлено, что его подозревают в 11 аналогичных фактах краж по Чуйской области. Его водворили в ИВС.