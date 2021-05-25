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Происшествия

В России при пожаре погибли двое несовершеннолетних кыргызстанцев

В России при пожаре погибли двое несовершеннолетних кыргызстанцев. Об этом 24.kg сообщили в посольстве КР в РФ.

По его данным, 22 мая в результате пожара в многоквартирном доме в городе Мытищи Московской области погибли двое несовершеннолетних гражданина Кыргызстана, 2014 и 2016 годов рождения.

По данному факту следственным отделом возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Прокуратура области контролирует ход расследования уголовного дела. Посольство решает вопрос с доставкой на родину тел двух граждан, умерших за рубежом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/195142/
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