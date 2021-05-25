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Происшествия

Кыргызстанец в Москве избил рабочего на стройке. Пострадавшего госпитализировали

Кыргызстанец избил рабочего в Москве. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, инцидент произошел в минувшие выходные в гостинице «Ритц-Карлтон» на Тверской улице. 28-летний плотник (кыргызстанец) избил 56-летнего гипсокартонщика из Новой Москвы.

Мужчина оказался в больнице с переломом костей лица, переломом основания черепа и сотрясением мозга.

В этот же день на территории «Москвы-Сити» повздорили двое рабочих из Самарской области, ремонтирующих квартиру. В результате один из них несколько раз ударил ножом своего оппонента. Пострадавший скончался на месте.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/195046/
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