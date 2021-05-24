В Ноокатском районе в багажнике обнаружили труп 21-летнего парня

В Ноокатском районе в багажнике нашли труп мужчины. Подозреваемые задержаны. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, 23 мая с заявлением в милицию обратился житель села Алашан Ноокатского района 1983 года рождения. Он просил помочь найти его младшего брата — Б.у.А. 2000 года рождения, который выехал на своей машине Daewoo Lacetti и не вернулся.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство.

В ходе розыска автомобиль пропавшего обнаружен у чайханы «Ака-Ука» в селе Кок-Жар. В багажнике машины оказалось тело Б.у.А. с признаками насильственной смерти.

По подозрению в убийстве задержаны 20-летний Т.Ж. и 17-летний Т.А.

Задержанные водворены в ИВС. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.