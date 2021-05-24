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Происшествия

В Сузаке четыре подростка избили школьника

В Сузакском районе в результате драки пострадал школьник. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что ЧП произошло утром 22 мая.

В УВД Джалал-Абадской области подтвердили эту информацию. По данным ведомства, 16-летний Н.А. поступил в бессознательном состоянии в Джалал-Абадскую клиническую больницу.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство. В ходе следствия отец пострадавшего обратился в милицию. Он просил принять меры в отношении тех, кто избил его сына. Один из причастных к драке подростков рассказал, что в ночь с 21 на 22 мая примерно в 01.15 они вчетвером избили Н.А. Решением Сузакского районного суда всех подозреваемых отпустили под домашний арест», — сообщили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194946/
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