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Происшествия

Угон автомашины детского дома. Комментарий главы фонда «Наш голос»

Глава общественного фонда «Наш голос» Айнура Ормонова рассказала 24.kg подробности задержания ее воспитанника. Шестнадцатилетний выпускник детского дома, напомним, подозревается в угоне принадлежащей фонду автомашины.

По словам Айнуры Ормоновой, она очень удивилась тому, как милиция преподнесла происшествие журналистам. Она также недоумевает по поводу того, что пресс-служба ГУВД Чуйской области в своем пресс-релизе умолчала о некоторых фактах.

из интернета
Фото из интернета. Айнура Ормонова

«Ребенок, которого задержали по подозрению в угоне машины, — действительно наш воспитанник. Он выпускник Краснореченской школы-интерната. Живет у нас год. Но он никакой не преступник. У парня есть трудности в развитии. Это подтверждено документально. Мы готовим его к поступлению в одно из училищ. Он очень добрый и отзывчивый», — сказала Айнура Ормонова.

По ее словам, ночью, когда все уснули, парень тайком взял ключи от автомашины и хотел покататься. Проехав километр, она заглохла.

«Парень очень испугался. Понял, что вернуть машину на место не сможет. Мимо проезжал какой-то мужчина, который помог ему убрать авто с дороги в переулок. Он не знал, что случилось. Просто проявил водительскую солидарность», — пояснила глава фонда.

из интернета
Фото из интернета. Пропавшую машину сотрудники фонда нашли сами. В милиции знали, где она находится, но молчали

Утром, когда пропажа вскрылась, сотрудники фонда вызвали милицию и спустя время опубликовали пост о розыске машины в соцсетях.

«Наш мальчишка, как позже выяснилось, уже тогда хотел отвести воспитателя к месту, где бросил автомобиль, и попросить прощения. Но испугался милиционеров. Спустя время сам пропал. Мы начали искать не только автомобиль, но и его. Не понимали, куда он делся. Только после обеда я узнала, что его еще утром задержали и доставили в отделение милиции. Все это время удерживали его и допрашивали без участия официального представителя. Он несовершеннолетний, и это грубое нарушение законов. Когда я его нашла, он был жутко напуган», — возмущена Айнура Ормонова.

По ее словам, о месте, в котором воспитанник бросил заглохшую автомашину, в милиции знали еще утром, но молчали. Сотрудники фонда нашли авто сами после обеда.

«Этот факт меня также возмущает. Если бы они сообщили нам, что машина найдена и что ее ночью забрал наш воспитанник, то нам не пришлось бы поднимать на уши СМИ и социальные сети. Ведь столько людей потревожили. Я не понимаю, зачем было делать видимость спецоперации из мальчишеской выходки. Надо же, раскрыли «преступление века». Поймали особо опасного преступника. Спасибо следователю, который выслушал нас и отнесся к ситуации с пониманием», — говорит директор фонда.

Айнура Ормонова рассказала, что подросток сейчас находится в социальном доме. Воспитанник по-прежнему напуган и жалеет о том, что послужил причиной для столь больших волнений. Она также заметила, что написала встречное заявление и что не имеет к нему никаких претензий.

«Я очень прошу всех не судить его строго. Он ребенок, который нуждается в особом внимании. У него было непростое детство, и фактически мы единственные близкие ему люди. Сейчас я больше переживаю за то, что эффект от реабилитации, которую он проходил целый год, на фоне всех этих потрясений сойдет на нет», — заключила Айнура Ормонова.

Напомним, сегодня утром работники фонда обнаружили пропажу машины, припаркованной ими на ночь возле магазина «Наша грядка». Daewoo Damas 2000 года — часть проекта по социальной адаптации выпускников детских домов. С ее помощью они учились основам ведения бизнеса, благодаря ей же зарабатывали себе на жизнь.

Позже угнанный автомобиль нашли брошенным на одной из улиц села. В милиции сообщили о том, что задержали подозреваемого в угоне.

Отметим, ОФ «Наш голос» — некоммерческая неправительственная организация, созданная для социальной адаптации и интеграции в общество выпускников детских учреждений Кыргызстана, а также молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194700/
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