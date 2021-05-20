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Происшествия

С начала года в Бишкеке с места аварий скрылся 181 водитель. УПСМ просит помощи

С января в Бишкеке с места ДТП скрылся 181 водитель. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, личности 104 водителей установили сотрудники розыска УПСМ. Еще 77 водителей находятся в розыске.

«Призываем граждан (очевидцев аварий) звонить в службу «102» или писать в WhatsApp — 0509102122. Система видеонаблюдения «Безопасный город» в Бишкека установлена не везде, поэтому горожане могут помочь в поиске водителей, которые скрылись с места ДТП», — попросили в УПСМ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194531/
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