С начала года в Бишкеке с места аварий скрылся 181 водитель. УПСМ просит помощи

С января в Бишкеке с места ДТП скрылся 181 водитель. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, личности 104 водителей установили сотрудники розыска УПСМ. Еще 77 водителей находятся в розыске.

«Призываем граждан (очевидцев аварий) звонить в службу «102» или писать в WhatsApp — 0509102122. Система видеонаблюдения «Безопасный город» в Бишкека установлена не везде, поэтому горожане могут помочь в поиске водителей, которые скрылись с места ДТП», — попросили в УПСМ.