В Бишкеке за четыре месяца ПДД нарушили почти 112 тысяч раз

За четыре месяца в Бишкеке ПДД нарушили 111 тысяч 628 раз. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, по сравнению с прошлым годом составили на 76 тысяч 202 протокола больше.

1 тысяча 122 водителя управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 229 передвигались на машинах с тонировкой, без водительских удостоверений — 1 тысяча 348 человек. На штрафстоянку поставили 8 тысяч 150 машин.

Сумма за составленные протоколы составляет 154 миллиона 632 тысячи 500 сомов, из них взыскали 34 миллиона 153 тысячи 872.