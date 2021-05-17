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Происшествия

В Панфиловском районе второй месяц разыскивают пропавшего мальчика

ОВД Панфиловского района еще раз просит помощи в поиске 14-летнего Даниярова Адилета Данияровича, 2006 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 8 апреля с заявлением в милицию обратилась гражданка Н.А. Она просила содействия в поиске ее несовершеннолетнего ребенка, который вышел из дома в селе Кум-Арык 20 февраля 2021 года и не вернулся. Факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП и начато досудебное производство.

«В ходе следствия выяснилось, что ребенок родился и вырос в Иссык-Кульской области. В пятом классе бросил школу и стал убегать из дома. Сначала пропадал сутками, а позже стал уходить из дома на недели и месяцы. Поэтому мать мальчика не обратилась с заявлением раньше. Мальчик систематически убегал и возвращался сотрудниками милиции к родственникам и в реабилитационный центр», — сообщили в ГУВД.

Приметы мальчика:

Рост: 160-165 сантиметров, волосы короткие черные, худощавого телосложения.

Был одет: черная кожаная куртка, черные спортивные штаны, черные кроссовки.

Особые приметы: на голове с левой стороны имеется шрам.

Граждан, владеющих информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить по следующим номерам: дежурная часть ОВД Панфиловского района 0312607989, 0702317522, 0557080387, 0701790018.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194247/
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