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Происшествия

В Казани в школе неизвестные открыли стрельбу. Потом прогремел взрыв

В Казани неизвестные открыли стрельбу в школе. Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на источник.

По данным издания, один из предполагаемых стрелков задержан. Это подросток. По предварительным данным, ему 17 лет.

После стрельбы в школе прогремел взрыв. Более 20 бригад скорой помощи отправили к месту ЧП. Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют.

«На вызов отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи города Казани и медики Республиканского центра медицины катастроф. На месте происшествия находится министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков», — сказали в региональном минздраве.

ТАСС с ссылкой на источник сообщает, что в результате стрельбы в казанской школе № 175 погибли учитель и шестеро учеников.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193636/
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